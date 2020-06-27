Уральская школьница жестоко избила ровесницу из-за парня

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15-летняя школьница из Красноуральска забила ногами ровесницу, когда узнала, что девушка переписывается с ее парнем. Об этом сообщает портал Е1.

Жестокая разборка была заснята на камеру ещё одной жительницей Урала. При просмотре контента можно заметить, как напавшая школьница повалила соперницу на землю и стала бить ногами. Удары приходились в область головы. Потерпевшая пыталась закрыться руками, но это не приносило пользы.

Пользователи соцсетей заявили, что мать нападавшей девочки находится в колонии и отбывает срок за совершение убийства. В полиции об инциденте знают. Уже начато расследование по факту ЧП.