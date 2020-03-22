Урал намерен выпустить новый бескапотный грузовик

«Урал» собирается выпустить новую модель грузовика. Машина будет бескапотной.

Впервые компания показала новейший бескапотный грузовик в 2019 году на выставке «Комтранс». Теперь же концерн намеревается наладить сборку новых автомобилей. Известно, что машина обзаведется кабиной от Iveco, а экстерьер и интерьер претерпят кардинальные изменения.

Фото — 32cars

Бескапотник будет выпускаться в двух версиях: на 26 и 33 тонны. Шасси грузовика будет трехосным, а колесная формула будет 6×4 от «Урал Некст». Мосты будут китайскими – их на новинку поставит фирма HanDe.

Разгонять грузовой автомобиль будет шестицилиндровый турбированный дизель ЯМЗ-536, мощность которого будет составлять или312 л.с, или 422 л.с. Серийное производство нового бескапотника УралАЗ планирует наладить до конца 2020 года, сообщает 32cars.