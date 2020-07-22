Употребление капусты и кефира способно снизить риск заражения коронавирусом

Французские учёные из университета Монрелье провели исследование о влиянии продуктов на иммунитет.

За основу эксперты взяли два показателя – диеты, которые популярны в той или иной стране и показатели заболеваемости и смертных случаев от пандемии коронавируса в мире.

Автор работы Жан Буске предположил, что определённые продукты, употребляемые в пищу, влияют на иммунную защиту организма от вирусов.

После масштабного исследования учёные выявили интересную закономерность. Страны, в рационе питания жителей которых присутствует капуста, имеют самые низкие показатели смертности от коронавируса. Этот чудо-продукт любят в Болгарии, Греции, Румыниии и Турции.

Помимо капусты жители этих стран употребляют в пищу кефир и йогурт.

Сам Жан Буске уже пересмотрел свой пищевой рацион и добавил в него эти полезные продукты, — пишет UfacityNews.ru