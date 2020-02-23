Упал с фаркопа: в Мордовии погиб молодой человек

22-летний парень погиб в Мордовии. Он умер после падения с фаркопа. ЧП случилось в населенном пункте Ковылкино.

Погибший ехал по селу на фаркопе ВАЗ-2109, за рулем которого был 20-летний приятель парня. Во время езды 22-летний «пассажир» не смог удержаться и рухнул на землю. При падении он получил смертельные повреждения и скончался.

Молодой автомобилист с места ДТП уехал. Однако правоохранители задержали его. Теперь ведется расследование по факту гибели 22-летнего молодого человека. Решается вопрос о заведении уголовного дела, сообщает ПГ13.