Рязанский полицейский обнаружил взрывное устройство на границе с Дагестаном

Кинолог из Рязани обнаружил в автомобиле на границе с Дагестаном взрывное устройство. За это полицейского повысили в звании, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Рязанцы проходят службу в Ставрополье недалеко от Дагестана. Специалист-кинолог Руслан Ольховский во время досмотра автомобиля обнаружил предмет с фитилём. Оказалось, что это взрывное устройство. Опасный предмет изъяли, водитель был задержан. Полицейскому присвоили звание «старшина полиции» во время визита начальника УМВД России по Рязанской области Сергея Лебедева на Северный Кавказ.

Также почётной грамотой был награждён старший инспектор ДПС Игорь Болдырев. За время службы он пресёк более 60 нарушений. Ещё одной грамотой наградили оперативника Сергея Козлова, который задержал несколько граждан, находящихся в розыске, а также выявил иностранцев, нелегально пребывающих на территории России.