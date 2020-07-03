Умер Абдулманап Нурмагомедов

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Скончался отец бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров принёс соболезнования от себя лично и всего чеченского народа семье Абдулманапа Магомедовича.

Телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что Нурмагомедов умер утром в пятницу, 3 июля, в 52-й больнице. Ранее у него диагностировали коронавирус. Долгое время пациент находился в тяжёлом состоянии на ИВЛ.