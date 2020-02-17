Укус спас девушку от изнасилования в Петербурге

Проводится проверка по факту нападения на жительницу Петербурга в подъезде дома на улице Партизана Германа. Об этом пишет портал «78.ru» со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 15 февраля. По предварительной версии, неизвестный мужчина зашел в подъезд вместе с 29-летней девушкой. На лестничном пролете между вторым и третьим этажами он напал на нее и начал приставать.

Однако девушка не растерялась и укусила насильника. После этого он несколько раз ударил жертву по лицу, откинул ее в сторону и скрылся с места преступления. Розыск злоумышленника продолжается.