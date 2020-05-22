Украинец расстрелял из ружья 7 человек

В Житомирской области Украины задержан мужчина, который является подозреваемым в убийстве семи человек. Преступление было совершено в населенном пункте Новоселица примерно в час ночи.
Около прудов местный житель во время конфликтной ситуации с неизвестными начал палить из ружья. От полученных ранений погибли семь человек.
После инцидента подозреваемый арестован. Ружье изъято. Ведется расследование инцидента. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства. За такое правонарушение полагается наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, сообщает РИА Новости.
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