Указ о выплатах семьям с детьми вступил в силу

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7 апреля 2020 года в России вступил в силу указ о поддержке семей с детьми. Теперь семьи, имеющие право на материнский капитал, в июне-апреле смогут получить по 5 тысяч рублей.

Выплаты положены лишь семьям с детьми до 3 лет. Дополнительные меры социальной поддержки можно оформить на каждого ребёнка, не достигшего указанного возраста.

Обратиться за назначением выплат можно до 1 октября, сообщают РИА Новости. Выплаты будет производить Пенсионный фонд.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, эти средства не будут учитывать в доходе семей при расчёте других мер социальной поддержки.