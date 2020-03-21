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Уголовник убил женщину через три дня после выхода на свободу

В Горнозаводске 27-летний мужчина обвиняется в убийстве женщины. Злоумышленник ранее был осужден за тяжкие преступления, пишет портал «АиФ».

На свободу он вышел 20 декабря 2019 года и уже через три дня снова совершил преступление. В гостях у малознакомых людей у него возник конфликт с ними. В разгар ссоры нетрезвый обвиняемый нанес множественные удары руками и ногами по голове и различным частям тела женщине. Вскоре потерпевшая скончалась.

Отметим, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

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