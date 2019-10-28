Уфимские девушки станцевали башкирский национальный танец на пилоне

Уфимские танцовщицы представили на всеобщее обозрение нестандартный танец. Красавицы, надев национальные костюмы, под этно-музыку исполнили танец на пилоне.

Танец был заснят на видео и размещен в соцсетях. Авторы такого проекта отметили, что решились на исполнение нетипичного номера после того, как был объявлен флешмоб на самое оригинальное исполнение башкирского танца.

Публикация танца в соцсетях вызвала большой резонанс среди местных жителей. Одни раскритиковали девушек и организаторов за неуважение к традициям народа, другие же похвалили исполнительниц танца за оригинальность, сообщает Ufa1.

Фото: Венера Нуриахметова / Facebook.com