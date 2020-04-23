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Учительница стала фигуранткой уголовного дела за секс с учеником

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35-летняя учительница стала фигуранткой уголовного дела в Астрахани. Причиной стал секс с 15-летним парнем, который был у преподавателя и юноши с осени минувшего года и до февраля 2020 года.

По словам следователей, против обвиняемой собраны уже все нужные доказательства. Она признается виновной, материалы дела уже находятся в суде.

Преподаватель может угодить или на четыре года в тюрьму, или отправиться на принудительные работы. Об этом пишет «Регион Онлайн».

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