Ученый РАН заявил, что COVID-19 можно победить окончательно

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Член-корреспондент Российской академии наук доктор Симон Мацкеплишвили заявил, что коронавирус получится победить. Кроме того, специалист назвал срок, в который это будет сделано.

По словам Мацкеплишвили, спустя год мы будем лишь вспоминать об эпидемии, которая «уже не возвратится никогда». Эксперт отметил, что COVID-19 не остается в организме человека навсегда.

При этом, чтобы одержать окончательную победу над пандемией, необходимо соблюдать ограничительные и профилактические меры. Симон считает, что распространение коронавируса походит достаточно быстро, но поддаваться панике не нужно, сообщает РЕН ТВ.