Ученые сообщили о быстрой потере антител у переболевших коронавирусом

- Advertisement -

Представители Техасского университета исследовали, как долго хранятся анитела после перенесенного коронавируса. Участниками исследования стали пациенты, врачи без COVID-19.

В итоге антитела не нашли у десяти процентов переболевших коронавирусом в тяжелой форме, а также у 96 процентов медиков, работавших без защитных средств. После получения выводов такого рода сомнительными стали сразу несколько направлений борьбы против COVID-19.

Речь идет, в первую очередь, о стадийном иммунитете. Также имеется в виду и разработка медицинских препаратов против вируса, сообщает News.mail.ru.