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Новости мираОбщество

Ученые рассказали, в каком возрасте лучше получается похудеть

Иван Федоров

Исследователи из США рассказали, когда лучше всего получится похудеть. Для этого они наблюдали 17 лет за людьми в возрасте от 40 до 74 лет. Изучение проходило с 1998 до 2015 года.

Сперва было известно, сколько они весили в 25 лет, сколько за 10 лет до начала исследования, и сколько они весили в начале эксперимента.

В итоге удалось установить, что те, кто с 25 до 40 лет похудел от состояния ожирения хотя бы до «избыточного веса» умирали в два раза реже. У них на 54% увеличился шанс прожить дольше. Но таких людей оказалось меньше одного процента среди всех испытуемых.

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Те, кто худеет позже 40, не продлевают себе жизнь, так как суставы уже износились, могли вылезти различные грыжи и прочие сопутствующие ожирению заболевания, которые даже после потери веса остаются с человеком. Их нужно лечить, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

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