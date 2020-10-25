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Новости мираОбщество

Ученые назвали полезные свойства томатного сока для здоровья людей

Елена Лобанова

Ученые Токийского медицинского и стоматологического университета провели исследование и выяснили, что томатный сок снижает артериальное давление и уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает РИА «Новости». 

Специалисты провели масштабное исследование, в котором участвовали 184 мужчины и 297 женщин. Испытуемые должны были в течение года пить несоленый томатный сок в неограниченных количествах.

В результате у 94 человек с гипертонией снизилось кровяное давление, а 125 человек уменьшился «плохой холестерин».

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