Ученые назвали полезные свойства томатного сока для здоровья людей

Ученые Токийского медицинского и стоматологического университета провели исследование и выяснили, что томатный сок снижает артериальное давление и уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает РИА «Новости».

Специалисты провели масштабное исследование, в котором участвовали 184 мужчины и 297 женщин. Испытуемые должны были в течение года пить несоленый томатный сок в неограниченных количествах.

В результате у 94 человек с гипертонией снизилось кровяное давление, а 125 человек уменьшился «плохой холестерин».