Ученые назвали главный симптом заражения COVID-19

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Исследователи из Королевского колледжа в Лондоне назвали главный симптом, говорящий о заражении COVID-19. Об этом пишет Пятый канал со ссылкой на Reuters.

Ученые долго выясняли и в конце концов установили, что самым главным признаком заражения коронавирусом является потеря обоняния и вкуса. Данный недуг подтвердился почти у 60 процентов заболевших. Обоняние было в порядке лишь у 18 процентов пациентов.

Также создан список симптомов, говорящих о том, что человека сразил COVID-19. В этот список вошли слабость, диарея, боли в животе, высокая температура, кашель, потеря вкуса, обоняния, аппетита.