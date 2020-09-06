Ученые нашли связь между социальным классом человека и его общительностью

Ученые из США изучили влияние социального класса на проницательность и общительность людей, сообщает “Экономика сегодня”.

К интересным выводам пришли специалисты благодаря 752 добровольцам, которые согласились пройти необходимый тест. В процессе исследования ученые проверяли способность людей оценивать чувства и состояние другого человека по его мимике.

В результате оказалось, что более бедное население справлялось со всеми тестами лучше представителей высшего социального класса. Им без труда удавалось распознавать эмоции других людей.