Вирусологи доказали способность COVID-19 поражать головной мозг

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Отечественные вирусологи смогли доказать, что COVID-19 может разрушить ткани головного мозга. Аналогичным образом действуют на мозг грипп и герпес.

Известно, что у некоторого числа больных COVID-19 не находили сбоев в функционировании легких. Одновременно у них были замечены рассеянное сознание, эпилептические симптомы, а также исчезновение вкуса и обоняния. Данные показатели говорят о том, что инфекция поразила ткани мозга.

Кроме того, мнение российских ученых подтверждает случай, произошедший в США. Где у инфицированной COVID-19 женщины врачи нашли спутанное сознание. После проведения исследований стало ясно, что коронавирус поразил у больной участки мозга (височные доли).

Как сообщает Пятый канал, COVID-19 способен также поразить стенки сосудов и вызвать кровоизлияния в мозг. Это приводит к неврологическим признакам.