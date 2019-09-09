У молодёжи всё чаще стал встречаться один из самых опасных видов рака

В последнее время в мире растёт число молодых людей, страдающих от рака толстой кишки. Об этом со ссылкой на исследование американских онкологов сообщает «Российская газета».



Учёные проанализировали данные, полученные из 43 стран мира. Исследовалась информация о людях в возрасте от 20 до 49 лет. Больше всего молодых людей с диагнозом колоректальный рак выявлено в Южной Корее, на втором месте Германия, на третьем – индийский Ченнаи.



Риск возникновения рака толстой кишки выше у людей старшего возраста, но онкологов пугает, что число случаев заболевания у молодёжи растёт. С чем это связано, пока не ясно. Есть предположение, что рак может стать следствием чрезмерным увлечением фаст-фудом или использованием антибиотиков для лечения детей.



Согласно исследованию, в течение десяти лет число случаев колоректального рака в возрасте до 50 лет увеличилось в 19 странах.

