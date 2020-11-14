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У липчанки украли 103 000 рублей на сайте-клоне

Елена Лобанова

В середине сентября липчанка потеряла 103 000 рублей на сайте-клоне. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

48-летняя женщина переводила деньги в онлайн-приложении. И через персональный компьютер перешла на сайт-дублер. Липчанка следовала всем уведомлениям, в результате чего перевела все деньги на неизвестный счет. 

Правоохранительные органы отыскали злоумышленника. Им оказался 44-летний житель Ярославля. 

— Мужчина рассказал, что перевел деньги с помощью вредоносной программы. А похищенное он впоследствии обналичил и потратил на личные нужды, — рассказали в пресс-службе регионального УМВД. 

Еще одно хищение денежных средств произошло 6 ноября. 47-летняя женщина обратился в полицию с заявлением. Липчанка уверяла, что в конце октября она потеряла свою банковскую карту, с которой затем кто-то похитил 32 000 рублей. 

Полицейские отыскали подозреваемого в данном преступлении. Им оказался 31-летний местный житель. 

— Мужчина нашел карту и узнал, что она оснащена функцией покупок без пин-кода. Тогда у него возник преступный умысел расплачиваться найденной картой, осуществляя покупки в торговых точках, — говорится в сообщении. 

По фактам преступления возбудили уголовные дела. Ведется следствие.

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