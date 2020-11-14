У липчанки украли 103 000 рублей на сайте-клоне

В середине сентября липчанка потеряла 103 000 рублей на сайте-клоне. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
48-летняя женщина переводила деньги в онлайн-приложении. И через персональный компьютер перешла на сайт-дублер. Липчанка следовала всем уведомлениям, в результате чего перевела все деньги на неизвестный счет.
Правоохранительные органы отыскали злоумышленника. Им оказался 44-летний житель Ярославля.
Еще одно хищение денежных средств произошло 6 ноября. 47-летняя женщина обратился в полицию с заявлением. Липчанка уверяла, что в конце октября она потеряла свою банковскую карту, с которой затем кто-то похитил 32 000 рублей.
Полицейские отыскали подозреваемого в данном преступлении. Им оказался 31-летний местный житель.
По фактам преступления возбудили уголовные дела. Ведется следствие.