Туристы рассказали, почему редко посещают рестораны в поездах

Сотрудники сервиса для туристов OneTwoTrip выяснили, почему туристы редко ходят в рестораны в поездах. Для этого пришлось опросить 1730 пользователей.

В итоге было установлено, что лишь 37 процентов респондентов покупают еду в кафе или вагонах-ресторанах. 47% путешествующих берут съестное с собой и ничего в поездах не покупают. Девять процентов больше кушают перед выездом, чтобы не тратить деньги в вагоне-ресторане. Еще 22% не любят на вкус еду в поездах. Три процента опрошенных полагают, что стоимость еды в вагонах-ресторанах является очень высокой.

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Также стало известно, что 15 процентов туристов не привыкли кушать в поездах. Нашлись и те, кто о еде вообще не думает, а вместо этого спит, сообщает Газета.ру.