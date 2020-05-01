Тульские предприниматели собрали подписи под обращением к губернатору

В Туле местные предприниматели собрали подписи под обращением к губернатору. Об этом сообщает Myslo.
Встреча арендаторов торговых центров состоялась в четверг, 30 апреля. Предприниматели из-за коронавируса не могут работать. При этом собственники ТЦ исправно собирают с них аренду. Закон они при этом не нарушают – договоры с предпринимателями подписаны.
Сообщается, что арендаторы обращались к руководству торговых центров с просьбой не брать с них деньги во время вынужденного простоя, но понимания не нашли.
Всего под письмом к губернатору собрали 150 подписей. Предприниматели просят обнулить арендную плату на время простоя торговли. При этом оплачивать коммунальные услуги ТЦ они готовы.
Также они просят учесть оплаченные за аренду деньги в счёт будущих платежей и сделать скидки на период до октября-ноября.
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