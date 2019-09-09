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Трое пострадали в ДТП в Вольске

8 сентября на территории города Вольска (Саратовская область) случилось столкновение двух легковых автомобилей. Данное происшествие завершилось травмами для троих человек.

Около 15:40 на выезде из города, рядом с Поклонным крестом, не разъехались ВАЗ-2114, за рулем которого водитель 1971 года рождения и Skoda Rapid, которой управлял автомобилист 1967 года рождения. Согласно предварительным данным, виновником аварии стал водитель российского хэтчбека.

В итоге после столкновения рулевой Лады был зажат в салоне. Кроме того, травмы получили автомобилист из Skoda и 20-летняя пассажирка этого авто. С тяжелыми травмами все трое были госпитализированы, сообщает Вольск ру.

Фото: Вольск ру

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