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Новости мираПроисшествия

Трое погибли в ДТП с КамАЗом в Татарстане

Алексей Агеев
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Три человека разбились в автокатастрофе на территории Татарстана. Авария произошла 26 июня в Пестречинском районе.

Около населенного пункта Кощаково одна из машин стала поворачивать к селу. В это время грузовой автомобиль, перевозивший бетонные плиты, попытался избежать столкновения и вылетел на встречку. В этот момент там находился легковой автомобиль Hyundai. Случилось жесткое столкновение, после которого грузовик перевернулся.

В итоге смертельные травмы получили трое человек. Два человека погибли в легковушке. Еще один – водитель грузовика, сообщает Вечерняя Казань.

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