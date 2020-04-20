Трое погибли в ДТП с грузовиком в Алтайском крае

Автокатастрофа случилась 20 апреля, с утра, на территории Алтайского края. Она унесла жизни троих человек, сообщает Алтапресс.
ДТП произошло примерно в 07:55 по вине водителя внедорожника Chevrolet Niva. На 88 километре трассы А-322 «Барнаул — Рубцовск — граница с РК» он стал выполнять выезд со второстепенной дороги на главную и не пропустил грузовой автомобиль марки MAN, который ехал от Барнаула к Алейску.
В итоге смертельные травмы получили три человека. Они скончались после ДТП. Еще трое пострадали.
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