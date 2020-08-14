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Новости мираПроисшествия

Трое погибли, один вылетел из машины в ДТП в Татарстане

Иван Федоров
Фото: Бугульминская газета

Три человека погибли в результате аварии на территории республики Татарстан. ЧП произошло на федеральной автомобильной дороге М-5 «Урал» около населенного пункта Уба в Бавлинском районе.

По словам очевидцев, участниками столкновения стали иномарки Renault и Nissan. По некоторым данным, в результате сильнейшего удара один легковой автомобиль несколько раз перевернулся, а затем улетел на обочину, сообщает Бугульминская газета.

По предварительным данным, в результате происшествия смертельные травмы получили три человека. Они погибли. Еще один человек вылетел через окно во время столкновения автомобилей. По словам очевидцев, именно это могло спасти ему жизнь.

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