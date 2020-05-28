Трое маленьких детей сутки сидели в квартире с двумя трупами в Москве

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Газете «Московский Комсомолец» стали известны подробности инцидента, который произошел в квартире на юго-западе Москвы. Трое детей провели сутки с трупами матери и ее сожителя.

Сообщается, что жилье принадлежало 26-летней воспитаннице детдома. У нее было трое детей от двух мужчин. В апреле 2010 года многодетную мать судьба свела с 20-летним мужчиной. В 2017 году он привлекался за мелкую кражу денег, а в 2019 году – за угрозу убийством бабушке своей прежней возлюбленной.

Как стало известно, в последний раз мужчина выходил на связь с мамой ночью 25 мая. Вскоре он перестал выходить на связь. Женщина приехала в дом пары, дверь открыли старшие девочки. Дети сказали, что уже на протяжении суток сидят на полу на одеяле и смотрят телевизор. На балконе дама увидела трупы сына и сожительницы.

По предварительной версии, взрослые скончались от передозировки наркотическими препаратами, а в квартире правоохранители нашли наркотиков на полмиллиона рублей. Оставшихся без матери детей возьмут к себе бабушки.