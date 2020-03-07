Трое детей угодили в больницу из-за газировки в Перми

Трое детей оказались в больнице, выпив газировки в кафе быстрого питания Бургер Кинг в Перми. После посещения заведения у несовершеннолетних началась жуткая аллергия. На лице у мальчиков появились большие красные пятна, вздулись пузыри. В некоторых местах начала слазить кожа.

Мама двух потерпевших заявила, что такой случай не является первым и единственным. По словам женщины, подобное уже происходило в декабре 2019 года тоже после посещения Бургер Кинг.

Мама третьего пострадавшего ребенка отметила, что у ее чада после выпитой газировки начался сильнейший зуд, на лице появилось жжение. Родителям пришлось срочно обратиться в больницу, чтобы избежать опасных последствий, сообщает KF.