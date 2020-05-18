Три удара: Мужчина мгновенно убил земляка в Воронеже

Воронежец убил земляка тремя ударами. ЧП произошло во время конфликта между тремя мужчинами и было заснято на видео камерами видеонаблюдения.
Инцидент случился 17 мая примерно в 03:30. При просмотре видеоролика можно заметить, что участники конфликта долгое время разговаривали на повышенных тонах, однако так и не удержались от выяснения отношений, применив силу.
На кадрах можно увидеть, что потерпевшему было нанесено три сильных удара. После двух он упал и не смог подняться. Затем противник добил его, сообщают Вести.
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