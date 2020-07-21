Три человека сгорели в машине заживо после ДТП

Три человека сгорели заживо в салоне машины на автомобильной дороге в Новгородской области. Трагедия произошла после столкновения лоб в лоб с участием легковых авто.

ЧП случилось 21 июля примерно в 13:20 на шоссе Великий Новгород – Псков. В лобовом столкновении сошлись Renault Logan и Chevrolet Laccetti. Последняя машина вспыхнула. В огне погибли три человека.

По факту случившегося ведется проверка. Устанавливаются причины аварии, пишет РЕН ТВ.