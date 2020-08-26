Три человека погибли в ДТП с автобусом и грузовиком в Калмыкии

Три человека погибли на территории Калмыкии после столкновения автобуса с полуприцепом грузового автомобиля «КамАЗ». Еще пятеро получили травмы и были доставлены в больницу. Авария случилась в Черноземельском районе на автодороге Яшкуль — Комсомольский — Артезиан.

В Сети появилось видео с последствиями произошедшего. На кадрах видно, что в результате столкновения у автобуса искорежена передняя часть. У «КамАЗа» серьезно пострадал полуприцеп.

Уточняется, что автобус следовал по маршруту «Махачкала – Москва». В его салоне было 45 человек в момент происшествия.

«В результате ДТП от полученных ранений скончались трое пассажиров автобуса, жителей республики Дагестан – один мужчина, а также две женщины 1986 и 1998 года рождения. В медицинское учреждение доставлено 5 человек, их данные устанавливаются», – сообщили представители МВД.

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По факту произошедшего веется расследование. На месте работает оперативная группа, сообщает РЕН ТВ.