Трассу Москва – Казань могут продлить до Владивостока

Директор «Автодора» Вячеслав Петрушенко рассказал, что у компании имеется план по постройке автомагистрали от Москвы до Владивостока. Первым этапом на пути к этой цели является возведение дороги Москва – Казань. Это должно быть сделано к 2027 году.

Петрушенко отметил, что на данный момент инженеры не торопятся строить долгосрочные планы на перспективу. Сейчас разработчики думают над вариантом постройки скоростной автомобильной дороги от столицы до города Екатеринбурга. ПО территории Урала она должна пройти уже в 2030 году.

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По словам функционера, «Автодор» будет в дальнейшем действовать, исходя из развития РФ в социальной и экономической сферах. Петрушенко уточнил, что в данное время компания занимается подготовкой стратегии образования сети скоростных автомобильных магистралей до 2035 года, сообщает Мойка78.