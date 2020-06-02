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Трап с машиной упал в реку на паромной переправе в Казани

Алексей Агеев
Фото: В Казани поймут/ vk
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Трап с машиной рухнул в реку Волгу в Казани. ЧП случилось на паромной переправе Аракчино – Верхний Услон.

По словам очевидцев, автомобиль, который стоял первым к выезду, стал выезжать с парома на берег. В этот момент судно начало двигаться. Водителю авто удалось удержать транспортное средство, нажимая на педаль тормоза.

По факту произошедшего будет проводиться проверка. Будут установлены детали эксплуатации парома, сообщает РЕН ТВ.

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