Трамвай отрезал девушке ногу в Казани: она умерла

Алексей Агеев
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25 марта в Казани на улице Ершова произошло ДТП с участием трамвая и девушки. Транспортное средство отрезало пешеходу ногу, после чего потерпевшая умерла.

Согласно предварительной версии, девушка стала переходить дорогу в неположенном месте. Она прошла трамвайные пути и уже оказалась на проезжей части. Внезапно перед пешеходом появилась автомашина. Жительница Казани отступила назад. Там ее и сбил трамвай.

Фото — Татарстан24 и «Еду в Татарстан»

В результате наезда пострадавшая осталась без ноги. На место ЧП срочно прибыли спасатели. Они извлекли потерпевшую из-под трамвая и передали врачам скорой. Однако уже в автомобиле СМП девушка умерла, сообщает Татарстан24.

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