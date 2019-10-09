Топ-менеджер «Вертолётов России» снимал белок и угодил в реанимацию

Топ-менеджер компании «Вертолёты России» Игорь Чечиков выпал из окна дома в Московской области. Мужчина «заработал» перелом основания черепа и угодил в реанимацию. Информация об инцидента появилась в паблике «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети Вконтакте.

Сообщается, что Игорь Чечиков был в своем коттедже. Он употребил спиртного и решил поближе «познакомиться» с белками, которых заметил из окна на втором этаже своего дома. Сперва мужчина попытался выбраться на балкон, однако дверь заклинило, она не открывалась. После этого Игорь решился заснять представителей фауны из окна.

Однако затея обернулась трагическим финалом. Топ-менеджер выпал из оконного проема и упал. После ЧП он был госпитализирован с открытой ЧМТ. Сейчас потерпевший находится в реанимационном отделении больницы.

Фото: «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК»