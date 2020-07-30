Топ лучших фильмов по версии Квентина Тарантино

Квентин Тарантино – режиссёр «Криминального чтива», «Убить Билла», «Однажды в Голливуде» и других фильмов, вошедших в золотой фонд кино, по праву считается одним из лучших режиссёров века. Поэтому его экспертное мнение о лучших фильмах за всю историю кино особенно интересно.

По мнению Квентина топ -11 начинается с фильма Стивена Спилберга «Челюсти». Далее по возрастающей следуют «Пять гробниц по пути в Каир» Билли Уайлдера, «Только Ваш» Престона Стерджеса, «Кэрри» Брайана де Пальмы, «Ящик Пандоры» Георга Вильгельма, «Король-боксер» Чона Чанг-хва.

На пятой позиции «Его девушка Пятница» Говарда Хоукса. Четвёртое место у фильма «Таксист» Мартина Скорсезе. Третья позиция у фильма «Прокол» Брайана де Пальма. Вице-приз «Рио Браво» Говарда Хоукса. Лцчшим фильмом в истории кино Тарантино назвал фильм «Хороший, плохой, злой» режиссёра Серджио Леоне, — пишет «Агентство Бизнес Новостей».