Томский журналист провел пикет против ям на дорогах

В Томске местный журналист Александр Сакалов провел необычный пикет против ям на дорогах. Фото одиночного выступления было выложено в соцсети, сообщает Readovka.

Журналист сфотографировался на фоне большой выбоины и разрушенной тротуарной плитки в городе. В этот момент на нем была надета майка с надписью: «Я/мы – ямы».

Своим выступлением мужчина призвал общественность обратить внимание на ужасное состояние дорог в России и в Томске. О санкциях в отношении журналиста со стороны правоохранительных органов не сообщается.