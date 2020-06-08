Толпа подростков забила ребенка палками до полусмерти

-

В Петербурге подростки избили палками 10-летнего мальчика до полусмерти. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел на детской площадке в поселке Парголово. По словам тети пострадавшего, мальчик пришел покататься на качелях. Однако пятеро подростков заявили, что это их территория. Однако это не остановило ребенка.

В результате злоумышленники, вооружившись палками, начали избивать жертву. Они закрыли ему рот руками, чтобы не было слышно криков. Потерпевший получил удары по голове, рваную рану в области подмышечной зоны и перелом левой руки.

Отмечается, что мальчик сам еле добрался до дома. Врачи прооперировали его в срочном порядке. Ребенок ещё не пришел в себя. Хулиганы убежали с места происшествия.