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Теперь белые: В США представлена спецверсия Subaru WRX и WRX STI

Специальная версия японских седанов Subaru WRX и WRX STI презентована на территории Соединенных Штатов Америки. Автомобили получили шильдики с надписью Series.White.

Седаны покрасили в белый цвет. Однако эта особенность не является главной в новых машинах спецверсии. Основными «фишками» стали подвеска с компонентами от фирмы Bilstein и тормоза компании Brembo. Данные механизмы имеются более спортивные настройки.

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Кроме того, белые Импрезы получили колеса BBS бронзового цвета, а исполнение STI может похвастаться еще и резиной от Michelin Pilot Sport Cup 2. Японцы соберут 500 экземпляров белых WRX и WRX STI. Седаны будут стоить 34 и 43 тысячи долларов соответственно, сообщает Авторевю.

Фото: Авторевю

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