Тембр голоса мужчины связан с количеством измен

Китайские учёные пришли к заключению о влиянии тембра голоса мужчины на количество измен, которые он совершает.

В фокус — группе принимали участие половозрелые представители «сильной» половины человечества в возрасте от 18 до 24 лет, а также женщины.

Суть эксперимента заключалась в том, что были записаны голоса этих мужчин и женщин.

При этом все участники эксперимента были здоровы и не увлекались курением.

Эксперимент показал, что женщины более активно реагируют на низкую тембральную окраску мужского голоса.

После этого учёные исследовали особенности гортани и уровень тестостерона у мужчин. Оказалось, что у «сильного» пола, обладающего низким голосом, уровень тестостерона повышен.

Женщины же , в силу своей природы, чувствуют, что именно от таких «самцов» можно зачать здоровое потомство, — сообщает LIVE24.

Учёные также объявили, что мужчины с низким тембром и высоким тестостероном не могут удержаться перед женскими чарами и изменяют, не испытывая при этом раскаяния.