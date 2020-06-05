Тело с привязанной к плечу канистрой нашли в реке в Ленобласти

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Накануне в реке Луга в Ленинградской области было обнаружено тело человека с привязанной канистрой. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Труп в водоеме заметил местный житель. Чтобы поднять его, были вызваны водолазы. На вид погибшему было 35-40 лет.

Подчеркивается, что к левому плечу жертвы была привязана канистра объемом в пять литров. Частично она была заполнена машинным маслом. Подробности уточняются.