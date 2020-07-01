Тело российской блогерши кремировали на Бали

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Тело русской Instagram-блогерши Анастасии Тропицель кремировали на острове Бали. Девушка скончалась в автокатастрофе. Из-за коронавируса тело Анастасии не смогли доставить в Россию. Тогда приняли решение о кремации. В результате Настю кремировали на Бали в отсутствие родителей.

При жизни девушка пожелала, чтобы часть ее праха была развеяна над островом, а другая — отдана семье. Так и произошло: 30 июня урну с останками привезли в Санкт-Петербург.

«Сегодня наша девочка вернулась в Россию. На днях мы объявим, где пройдут похороны Настеньки в Санкт-Петербурге и пригласим всех желающих попрощаться с ней», — сообщили супруги Тропицель.

Мама и папа звезды Instagram собираются и дальше вести блог дочери в социальных сетях, чтобы сохранить память о ней, сообщает StarHit.