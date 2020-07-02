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Телевизионная премьера концерта группы «Мумий Тролль» состоится в видеосервисе Wink

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Видеосервис Wink представляет цифровую премьеру большого живого концерта «С Новым годом, Крошка!» группы «Мумий Тролль», записанного в декабре 2019 года. Выступления в Санкт-Петербурге и Москве были стартовыми для большого концертного тура группы, который внезапно поставил на паузу COVID-19.

Подготовка программы «С Новым годом, Крошка!» велась более года с привлечением международной команды видео-операторов, художников-сценографов, программистов, декораторов и даже архитекторов, которые вместе создавали новую концертную реальность группы «Мумий Тролль». Концерт сопровождается ярким видеорядом со множеством спецэффектов: для съемок музыканты демонстрировали самые неожиданные таланты — от подводного плавания до цирковой эквилибристики.

Концерт будет доступен со 2 июля 2020 года — именно в этот день отмечается 160-летие Владивостока, родного города лидера группы Ильи Лагутенко. Как известно, один из самых известных и любимых хитов группы — песня «Владивосток 2000». В специальном видеообращении почетный гражданин Владивостока Илья Лагутенко поздравил всех земляков с Днем города. 3 июля в рамках проекта Wink Live состоится показ концерта на телеканале «Всё ТВ».

«Этим летом нам пришлось притормозить и держать “социальную дистанцию”. Но мы знаем, как быть вместе, даже находясь на расстоянии. Включайте наш концерт и пойте, танцуйте и мечтайте вместе с нами. С радостью поздравляю родной Владивосток с Днем города — “мне чайки здесь запели на родном языке”. Всем землякам радости и добра. “Наступят времена почище” — уйдет COVID-19 и мы обязательно встретимся снова!» — отметил лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко.

На концертах прозвучали любимые песни «Мумий Тролля» самых разных жанров и лет. Кстати, в дни концертов заглавная песня «С Новым годом, Крошка!» достигла полного совершеннолетия — ей исполнился 21 год. Многотысячный зал подпевал и другим хитам группы разных лет — «Невеста», «Утекай», «Медведица», «Девочка», и, конечно, «Владивосток 2000».

В видеосервисе Wink в любое удобное время и без рекламы можно посмотреть кинофильмы, сериалы и мультфильмы, в саундтреках которых звучат песни группы «Мумий Тролль» — «Елки» разных лет, «Азазель», «Ночной дозор» и «Дневной дозор», «Питер FM», «День радио», «Ку! Кин-дза-дза» и многие другие, включая недавние премьеры «Бабушка легкого поведения», «Трезвый водитель», «Союз Спасения», «Последний министр». А также мультфильмы, в которых персонажей озвучивал Илья Лагутенко — это «Кунг-фу Панда» и «Моана».

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (30 000 позиций). Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры. Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).

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