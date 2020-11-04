Телефонные мошенники обманули 31-летнюю архангельскую медсестру на 850 тыс. рублей

Во вторник, 3 ноября, с заявлением в полицию Северодвинска обратилась 31-летняя медсестра. Она заявила, что мошенники украли у нее 850 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Выяснилось, что женщине на телефон позвонили неизвестные люди, которые представились сотрудниками одного из банков. Они заявили, что зафиксировали попытку хищения денег с карты, поэтому необходимо срочно их защитить. Для этого тони продиктовали план действий.

— В результате пострадавшая оформила онлайн четыре кредита на общую сумму 850 тыс. рублей. В после через банковский терминал перевела все деньги мошенникам. Спустя какое-то время она поняла, что ее обманули, поэтому и обратилась в полицию, — рассказали в пресс-службе УМВД.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.