Таксист выбросил пассажирку из машины за жалобу на музыку

Телеканалу РЕН ТВ стало известно об инциденте в Москве, жертвой которого стала местная жительница.

По предварительной информации, вечером 9 марта женщина вызвала такси на улицу Совхозную. Во время поездки между таксистом и пассажиркой возник конфликт из-за громкой музыки.

В какой-то момент водитель резко остановился, вышел из машины и силой вытащил девушку из автомобиля.

В результате она упала на асфальт, а злоумышленник присвоил себе ее сумку, в которой лежал дорогой телефон и более 10 тысяч рублей. После этого он скрылся. Детали уточняются.