Таксист сломал ногу мужчине в Омске

55-летнему мужчине сломали ногу на улице в Омске. По предварительным данным, это сделал таксист.

Известно, что до инцидента потерпевший стоял на остановке общественного транспорта «КДЦ Маяковский». Он ждал автобус. Вблизи от омича остановился водитель такси. Пожилой мужчина был уверен, что автомашина такси припаркована с нарушением ПДД, однако шофер считал иначе. При этом на замечание он отреагировал агрессивно. После этого начался конфликт между мужчинами.

В итоге 55-летнего мужчину доставили в больницу с двойным закрытым переломом правой голени». Свидетели засняли инцидент на видео. Ролик находится в распоряжении правоохранителей. Ведется разбирательство, сообщает БК55.