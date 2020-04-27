Тайную вечеринку провели в абаканском клубе во время COVID-19

Ночью с 25 на 26 апреля в одном из ночных клубов города Абакана (Хакасия) была проведена тайная вечеринка. По данному факту полицейскими проводится проверка.
Как сообщает РЕН ТВ, данные о проведении закрытой вечеринки распространяли по соцсетям. Те, кто хотел стать гостем мероприятия, должны были записаться в список, сообщить свои данные и прибыть с 23.00 до 1.00 ночи. Во время вечеринки пользоваться мобильниками запретили.
Однако в клуб с визитом нагрянули правоохранители. Они сорвали мероприятие. На троих участников вечеринки составили протоколы.
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