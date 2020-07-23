Сын зверски избил престарелую мать и спустил алабая на росгвардейцев

Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Курганской области, который применил насилие, опасное для жизни и здоровья в отношении представителя власти. Об этом пишет портал «Kurgan.ru».

Инцидент произошел днем 21 июля. Пьяный злоумышленник у своего частного дома избивал престарелую мать. На место прибыли сотрудники Росгвардии. Тогда мужчина выпустил из вольера алабая и несколько раз дал собаке команду атаковать.

Огромный разъяренный пес бросился на росгвардейцев, которым пришлось применять табельное огнестрельное оружие. Сначала правоохранители выстрелил в воздух, что не испугало алабая. Тогда сотруднику Росгвардии пришлось стрелять в сторону алабая. Пес получил незначительное ранение.

Злоумышленник задержан и взят под стражу. В этом году мужчина уже дважды привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.