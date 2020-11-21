Сын изрезал отца и обезглавил мать мачете в Самаре

Завершено расследование уголовного дела о жестоком убийстве жительницы Самары и ее супруга, передает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в конце лета. Сообщается, что в ходе ссоры сын схватился за мачете и нанес не менее десяти ударов отцу, после чего изрезал мать. На этом злоумышленник не остановился и обезглавил родственницу.

После этого мужчина решил скрыться и направился в Петербург, но уже 4 сентября полицейские вернули его обратно. В ходе экспертизы у задержанного выявили психическое расстройство.

Дело направлено в федеральный суд Промышленного района для применения принудительных мер медицинского характера.